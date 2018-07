'Fico muito feliz pelo interesse do Barcelona', diz Neymar após partida

SANTA BÁRBARA D'OESTE - Neymar voltou ao centro das atenções na noite de sábado. Mas não somente pelos quatro gols que marcou na goleada do Santos sobre o União Barbarense. O atacante voltou a ter seu nome ligado a uma possível transferência para o Barcelona. Neymar estaria perto de um acerto para defender o clube catalão já na próxima temporada europeia, a partir de agosto.

O jovem jogador, contudo, se esquivou novamente das perguntas sobre seu futuro. "Quem não é fã do Barcelona? Fico muito feliz com o interesse desse clube, mas hoje estou bem no Santos. A decisão sobre o momento de sair cabe a mim e à minha família. E no momento certo vou falar para todo mundo", declarou.

Os rumores sobre a saída de Neymar no meio do ano ganhou força com as notícias de que seu pai está em Barcelona acompanhado dos agentes André Cury e Marcos Malaquias para uma suposta negociação com a diretoria do clube catalão. O atacante, contudo, não confirmou e nem negou o contato com o Barcelona. "É uma satisfação, um orgulho muito grande [saber do interesse do time espanhol]. Sou o homem mais feliz do mundo", disse o jogador.

Sobre a goleada santista, Neymar manteve a humildade e tentou não colher todos os louros pelos quatro gols marcados fora de casa. "Não ganhei o jogo sozinho, o time todo correu muito. O elenco todo está de parabéns", declarou.