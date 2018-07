Fiel da balança, São Paulo não perde em Itu há 20 anos

SÃO PAULO - Punido com a perda de quatro mandos de campo por conta de uma briga entre sua principal torcida organizada e a Polícia Militar, no clássico contra o Corinthians, o São Paulo vai fechar o Campeonato Brasileiro jogando em Itu contra o Coritiba. A escolha, assim, é pelo mesmo estádio onde a equipe cumpriu o primeiro jogo da punição, diante do Flamengo.

Nesta segunda-feira a CBF confirmou a mudança do local da partida da última rodada, atendendo punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O São Paulo chegou a ganhar efeito suspensivo - tanto que enfrentou o Botafogo no Morumbi - e por isso a partida contra o Coritiba estava marcada para a capital paulista.

Apesar de não brigar por mais nada no Campeonato Brasileiro, o São Paulo entrará em campo contra o Coritiba com responsabilidade. Afinal, é grande a torcida - pelo menos nas redes sociais - para que a equipe perca dos paranaenses. Isso livraria o Coritiba do rebaixamento e complicaria ainda mais a vida de Fluminense e Vasco. Mas Muricy Ramalho promete que seus atletas jogarão com seriedade.

Em busca da vitória, o São Paulo vai defender uma sequência de 20 anos sem perder em Itu. Pela estatística oficial do clube, a equipe tricolor já jogou 12 vezes no Novelli Júnior. Ganhou oito, empatou duas e perdeu outras duas partidas.