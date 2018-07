Fierro diz que é profissional e nunca reclamou no Flamengo

O chileno Fierro teve pouco espaço no Flamengo nos últimos meses, especialmente depois da chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo. E, confirmado no time titular para enfrentar o Santos neste domingo, ele comentou que sempre foi profissional e nunca reclamou. Assim, ele prometeu não decepcionar na última rodada do Campeonato Brasileiro.

"Eu sou profissional, treino bastante e me dedico muito a cada treinamento, independente de chance como titular, de ficar no banco. Nunca vou reclamar, nunca vou falar mal de ninguém, nada disso", garantiu o meio-campista, que representou a seleção chilena na Copa do Mundo.

"Estou feliz aqui no Flamengo e espero poder me sair bem nessa oportunidade de começar jogando e ajudar a equipe a conseguir uma vitória. É uma grande chance e espero corresponder", acrescentou Fierro.

O chileno comentou ainda sobre sua alegria em voltar ao time titular. "Fico feliz por estar de volta ao time titular. Jogar uma partida assim, o último jogo do campeonato, um pouco mais tranquilo após deixarmos a parte de baixo da tabela, será importante", finalizou.