Fifa 16 tem propaganda com Messi, Aguero, Pelé e Kobe Bryant

A EA Sports divulgou nesta quarta-feira o comercial oficial do Fifa 16. O vídeo de 1 minuto e 57 segundos conta com participação de alguns jogadores, com destaque para Messi, atacante do Barcelona e garoto-propaganda da empresa, e Aguero, do Manchester City.

Campeã mundial pelos Estados Unidos, Alex Morgan também pinta no vídeo com destaque, já que será uma das atrações da edição que será lançada no dia 22 de setembro. O Fifa recebe pela primeira vez 12 seleções de futebol feminino.

O comercial conta ainda com um astro do basquete. Kobe Bryant surge aos 50 segundos do vídeo e faz uma cesta incrível com o pé direito. Vale lembrar que o jogador do Los Angeles Lakers é um amante do futebol.

O vídeo, que alterna realidade e jogo, ainda conta com uma aparição de Pelé, comemorando um lance da partida. O ex-jogador inclusive foi o astro da primeira peça divulgada pela EA Sports, em junho deste ano, como narrador.