Produtor afirma que Fifa 17 já está sendo desenvolvido

Nesta quinta-feira, teve início a Brasil Game Show 2015, a maior feira de jogos eletrônicos da América Latina, no Expo Center Norte, em São Paulo. Como era de se esperar, muitos dos olhos estão voltados ao estande da Warner, onde fica a Arena Fifa. Há duas semanas, foi lançado o aguardado Fifa 16 e, para interagir com o público brasileiro, a EA Sports decidiu trazer o produtor Sam Rivera para o evento.

Nascido no México, atualmente vive no Canadá, onde fica a sede da empresa, mas viu uma grande oportunidade de divulgar a marca, além de dialogar com um público fiel, e por isso decidiu se deslocar para a Brasil Game Show: "Para a EA, o Brasil é um mercado muito importante, por isso, queremos estar aqui para conversar e esclarecer essas pessoas", revela Sam em conversa com o Estado. Além de Sam, outros convidados e youtubers estarão no palco da Arena Fifa para apresentar o jogo.

Pouco mais de duas semanas após o lançamento do Fifa 16, Sam afirma que a resposta dos fãs ao jogo vem sendo muito boa: "O feedback está sendo fantástico. Ouvimos muito que é o melhor game de futebol que já foi criado. Muitas pessoas pensam que ficou mais difícil, pois, agora, você deve trabalhar mais para criar as jogadas e fazer os gols, mas isso é o que vem atraindo ainda mais os jogadores", afirma.

Na Brasil Game Show, o estande da Warner conta dezenas de estações para atender ao público. A área Arena FIFA é uma das maiores e traz 18 estações de Fifa 16, onde serão disputados dois campeonatos diariamente. Além disso, os gameplays do palco da Arena serão transmitidos via streaming na internet.

Recém-lançado, o Fifa 16 parece que vem agradando aos fãs, mas isso não significa que Sam Rivera e sua equipe podem 'relaxar'. O produtor afirma que o desenvolvimento do Fifa 17 - com lançamento marcado para a mesma época do ano em 2016 - começou de forma prematura: "Já estamos trabalhando duro nisso. Posso dizer que o Fifa 17 começou a ser feito antes mesmo do lançamento do Fifa 16. Agora, nosso dever é ir para casa e jogar à exaustão para identificarmos os pontos que serão aperfeiçoados", revela Sam.

O Fifa 16, além de uma série de novidades na jogabilidade, também oferece a volta dos times brasileiros. São 16 equipes da Série A do Brasileirão (Corinthians, Flamengo, Sport e Goiás não fazem parte do game). Os times ficaram de fora da edição do ano passado após um advogado, representando uma série de atletas de diversas equipes, indicar que os contratos de direitos de imagem dos atletas não diz nada sobre jogos eletrônicos. A partir daí, a EA Sports teve de negociar com clubes e atletas separadamente, e consumou a volta das equipes para a atual edição.

A Brasil Game Show vai até esta segunda-feira e ainda tem ingressos disponíveis. Uma bilheteria especial foi montada no Expo Center Norte para quem ainda não garantiu sua entrada. Os bilhetes de domingo já estão esgotados. A feira fica aberta ao público das 13h até as 21h.