FIFA 23 tem data de lançamento, trailer, novas mecânicas e DLC da Copa revelados; confira

A EA Sports revelou nesta quarta-feira o trailer de anúncio do FIFA 23, o título mais recente da sua maior franquia de jogos, junto com a data de lançamento, novidades de mecânica do jogo e uma atualização gratuita, como novos modos online e jogadores da Copa do Mundo do Catar e da Copa do Mundo Feminina.

O trailer de anúncio focou, além dos grandes craques - Mbappé e Sam Kerr, capas do FIFA, Vinícius Jr., Van Dijk e Haaland-, no realismo das novas mecânicas da "HyperMotion2", evolução da Engine desenvolvida para o último jogo. Segundo a EA, foram capturadas mais de 6000 animações do "futebol da vida real", que entregam "realismo a cada partida do FIFA 23", afirmou a desenvolvedora.

Para esse jogo, também haverá o aprimoramento das físicas em chutes e divididas, aproximando-as às da realidade. Chamado de "High risk, high reward", o sistema de finalização deve ser uma evolução do implementado pela primeira vez no FIFA 19, com introdução de um "chute cronometrado", no qual o jogador teria que acertar o botão no tempo certo.

Além disso, o trailer trouxe um gostinho das novas mecânicas em faltas, pênaltis e escanteios, que levarão em consideração a angulação, força e distância dos chutes para o gol. Além disso, o "expected goal", estatística implementada no FIFA 22, estará presente nas cobranças de falta - que leva em consideração a qualidade do batedor, do goleiro e a distância até a meta.

Nas atualizações de conteúdo, o FIFA 23 trará aos jogadores a Copa do Mundo do Catar e a Copa do Mundo Feminina de 2023, que será disputada na Austrália. Ainda não foram revelados muitos detalhes, mas espera-se que a atualização traga novidades para o Ultimate Team, modo online do jogo, novos jogadores e novos modos para o offline, como o próprio caminho para a conquista do título. No FIFA 18, a EA já havia lançado uma atualização gratuita, nos mesmo moldes, para a Copa do Mundo da Rússia.

Para os modos online, jogador contra jogador, a EA implementará em definitivo, a partir desta edição, o "crossplay", que é a possibilidade de usuários de consoles diferentes poderem jogar e competir juntos, sem as barreiras dos sistemas. A novidade já havia sendo testada no 22, porém a partir do FIFA 23 novos modos estarão disponíveis, como o draft, temporadas e amistosos online.

FIFA 23: outras novidades

Sem entrar em detalhes, a EA disponibilizou um calendário dos próximos anúncios. No dia 1º de agostos, sobre o modo carreira; Pro Clubs e Volta - modo de futebol de rua -, 8 de agosto; e Ultimate Team no dia 11.

Além disso, pela primeira vez o FIFA contará com clubes do futebol feminino. A novidade já era antecipada desde o anúncio de Sam Kerr como capa do jogo, mas agora foi oficializada pela EA Sports. No FIFA 16 foi a primeira edição em que o futebol feminino foi colocado na franquia e, até o 22, esteve presente apenas com as seleções. O Chelsea, clube da autraliana, e o Manchester City são alguns dos já confirmados.

Outro recurso que foi percebido no trailer é a possibilidade de colocar um jogador deitado embaixo da barreira. O recurso, que passou a ser mais utilizado no futebol moderno, impede que os cobradores chutem a bola rasteira nas cobranças de falta.

Lançamento e preços do FIFA 23

A edição deste ano contará com Kylian Mbappé na capa da edição global do jogo, pelo terceiro ano seguido. Para a Austrália, Nova Zelândia e como exclusivo mundial da Amazon, Sam Kerr, jogadora do Chelsea, foi a escolhida, primeira mulher na história da franquia. Na Ultimate Edition, ambos os atletas estão presentes e tiveram grande destaque no trailer de revelação mundial.

O jogo será lançado no dia 30 de setembro para todos os usuários, mas a partir do dia 27, assinantes do EA Play e aqueles que comprarem a Ultimate Edition já poderão ter acesso antecipado ao FIFA 23. Ele estará disponível para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia.

Este será o último jogo da franquia de futebol virtual da EA Sports com o nome de "FIFA", após o rompimento entre a desenvolvedora e a entidade máxima do esporte. A partir de julho de 2023, as próximas entradas receberão o nome de EA Sports FC.

