Fifa abre nesta segunda os trabalhos para o sorteio dos grupos da Copa

SÃO PAULO - A Fifa dará início nesta segunda-feira aos trabalhos do sorteio da Copa do Mundo com a apresentação oficial dos bastidores do evento, que será realizado na sexta-feira. Técnicos de 31 das 32 seleções estarão na Bahia (Óscar Tabárez, do Uruguai, faltará por motivos médicos). As delegações começarão a chegar à Costa do Sauipe nesta terça-feira, quando será realizada a reunião do Comitê Organizador da Copa do Mundo que decidirá os critérios e procedimentos do sorteio. Por enquanto, sabe-se apenas quais são as seleções cabeças-de-chave.

O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, anunciou que a entidade gastou R$ 20 milhões no evento. A expectativa é que 500 milhões de telespectadores em todo o mundo acompanhem, ao vivo, a definição dos grupos. A apresentação ficará por conta do casal Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert e o sorteio terá shows de Alexandre Pires, Vanessa da Mata, Emicida, Alcione e Margareth Menezes, Olodum e a Companhia de Dança Deborah Colker.

A Fifa também abrirá espaço para que de hoje até sexta-feira as 12 cidades-sede possam fazer apresentações sobre os preparativos para receber as seleções durante o Mundial. Já ao Governo federal caberá expor o legado da competição para o País.