Fifa abre nesta terça venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2014

SÃO PAULO - A primeira fase de compra de ingressos para a Copa do Mundo de 2014 inicia às 7h (horário de Brasília) desta terça-feira, por meio do site da Fifa. Esta primeira etapa de comercialização, com cerca de 1 milhão de ingressos, dos quais 30% estarão com desconto (meia-entrada), vai até 10 de outubro. Neste período de compra de ingressos para os jogos da competição, cuja abertura será em São Paulo, no Estádio do Corinthians, em Itaquera, a ordem de solicitação não influi na reserva das entradas, já que todos os pedidos serão processados somente após 10 de outubro. Caso o número de ingressos solicitados seja maior do que o oferecido pela Fifa (algo que dificilmente deixará de acontecer), a entidade fará sorteios entre os dias 11 de outubro e 4 de novembro.

Para fazer a reserva de ingressos, é necessário acessar o endereço eletrônico: http://pt.fifa.com/worldcup/organisation/ticketing/apply-for-tickets/index.html , fazer o cadastro e informar dados de pagamento, feito mediante cartão de crédito. O pagamento não é creditado na hora; ele só será efetivado caso o comprador for de fato contemplado com um ingresso da Copa após o (provável) sorteio.

JOGOS

Na primeira fase da Copa do Mundo, a compra de ingressos para uma partida é feita "no escuro", sem que o comprador saiba quem jogará naquele dia naquele estádio. Como não estão sequer definidos todos os participantes da competição, muito menos os grupos do torneio, que só serão conhecidos dia 6 de dezembro, não é possível ainda saber quais confrontos ocorrerão. Por isso que a compra é no 'escuro'. A exceção são os jogos do Brasil, uma vez que já se sabe que o time fará a partida de abertura no Itaquerão dia 12 de junho, que fará sua segunda partida no Castelão dia 17 e que encerrará a participação na primeira fase no Mané Garrincha, dia 23.

É possível também adquirir pacotes para todos os jogos de uma mesma seleção, ou para os jogos de uma mesma cidade-sede (excetuando partidas a partir das quartas de final e jogo de abertura).

A retirada dos ingressos deverá se feita somente no ano que vem, provavelmente a partir de 15 de abril. A fim de evitar problemas como os verificados durante a Copa das Confederações, quando grandes filas se formaram para a retirada das entradas em praticamente todas as sedes, a Fifa decidiu abrir mais postos de distribuição e oferecer serviço de entrega por domicílio. O valor para o envio em casa do ingresso não foi informado pela entidade, mas deverá levar em conta o local de entrega - segundo a entidade, para "qualquer parte do mundo". O serviço não estará disponível para quem adquirir meia-entrada, já que é necessário a apresentação de documentos que comprovem o direito ao benefício no momento da retirada do bilhete.

PASSO A PASSO DA COMPRA

1- Acesse http://pt.fifa.com/worldcup/organisation/ticketing/apply-for-tickets/index.html;

2- Preencha o cadastro, informando nome, sobrenome, e-mail, data de nascimento, sexo e país de origem. Caso tenha adquirido ingresso para a Copa das Confederações, o login será o mesmo;

3- Informe seus dados de compra e de seus acompanhantes, como número do passaporte, RG, CPF e número do cartão de crédito.

É possível adquirir até quatro ingressos por domicílio de uma mesma categoria por jogo. A mesma pessoa também só poderá adquirir ingressos para, no máximo, sete partidas da Copa do Mundo, e desde que não aconteçam no mesmo dia. Vale lembrar que não é possível escolher a numeração dos assentos. É importante se certificar de que o cartão de crédito utilizado para a compra tenha limite no período entre 11 de outubro e 4 de novembro, dias dos sorteios das entradas. Caso contrário, a compra não é realizada e o ingresso vai novamente para a comercialização. Todos os que solicitarem ingressos serão comunicados sobre o sucesso ou não da operação.