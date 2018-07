Fifa abre processo disciplinar contra Suárez A Fifa informou que abriu processo disciplinar contra o atacante uruguaio Luis Suárez, que mordeu o zagueiro italiano Giorgio Chiellini durante o jogo com a Itália na terça-feira. A Fifa pode confirmar que procedimentos disciplinares foram abertos contra o jogador Luis Suárez, do Uruguai", disse a federação mundial de futebol em um comunicado na noite de terça-feira. A Fifa disse que Suárez e a associação uruguaia de futebol têm prazo até as 17 horas (horário de Brasília) desta quarta-feira para "apresentar sua posição e qualquer evidência documental que considerem relevante".