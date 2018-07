Fifa aceita reduzir capacidade de 2 estádios da Rússia

A Fifa aceitou reduzir a capacidade de dois estádios que sediarão jogos na Copa do Mundo da Rússia, em 2018. As arenas de Kaliningrado e Ecaterimburgo poderão receber apenas 35 mil torcedores, capacidade inferior a todos os estádios do Mundial do Brasil, disputado em junho e julho deste ano.

A arena localizada em Kaliningrado tinha originalmente capacidade para receber 45 mil torcedores, enquanto o estádio de Ecaterimburgo passaria por reformar para ampliar sua estrutura de 27 mil para 45 mil. Agora ambas poderão contar com 35 mil fãs durante a próxima Copa do Mundo.

A decisão foi anunciada nesta sexta após dois dias de reuniões do Comitê Executivo da Fifa. Em julho, o presidente Joseph Blatter havia cogitado a possibilidade de cortar dois dos 12 estádios do Mundial da Rússia. Mas, diante da resistências das autoridades russas, decidiu pela redução da capacidade das duas arenas.