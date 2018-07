Fifa adia início do próximo período de vendas de ingressos

SÃO PAULO - Ainda há chance de ver a Copa do Mundo no estádio. Apesar dos milhões de ingressos já vendidos, a Fifa anunciou que vai adiar o início do próximo período de vendas para o Mundial. A entidade confirmou que a nova data para a comercialização será no dia 12 de março duas semanas depois do previsto inicialmente. O site abrirá para os interessados às 8h (horário de Brasília)

As vendas serão por ordem de encomenda, ou seja, que conseguir comprar primeiro terá a prioridade. A entidade aproveitou para recomendar que os compradores tentem assim que possível, já que se espera que a demanda seja alta e os ingressos se esgotem rapidamente. Segundo o comunicado, a decisão foi tomada para que todos os solicitantes do atual período de consigam suas confirmações antes do início do próximo. Todos os que tentaram comprar os ingressos terão sua resposta até o dia 11 de março.