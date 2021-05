Fifa adia jogos de seleções de junho e Eliminatórias Africanas para Copa começam em setembro

A pandemia do novo coronavírus continua causando consequências no mundo do futebol. Nesta quinta-feira, a Fifa anunciou que o início das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Catar, foi adiado de junho para o mês de setembro. "Em conjunto com a CAF (Confederação Africana de Futebol), a Fifa pode confirmar que, levando em consideração a atual perturbação causada pela pandemia da covid-19 e a necessidade de garantir condições de jogo ideais para todas as seleções, foi decidido adiar as Eliminatórias Africanas", informou a entidade em um comunicado oficial.

Segundo a Fifa, os jogos serão remanejados para as janelas internacionais (Datas Fifa) de setembro, outubro e novembro de 2021 e março de 2022. Ao todo, 54 seleções disputam a atual fase de grupos, todas elas competindo por cinco vagas no Mundial do Catar 2022.

A primeira fase do torneio teve 28 seleções, que se enfrentaram em duelos mata-mata de ida e volta. Os 14 classificados se juntaram aos 26 melhores colocados no ranking da Fifa para formar a fase de grupos, onde os 40 países foram divididos em 10 chaves. Os vencedores de cada um dos grupos se enfrentam depois em novos duelos mata-mata para definir os cinco países que vão para a Copa.

A Fifa ainda não se manifestou sobre as Eliminatórias Sul-Americanas. O torneio, que tem Brasil e Argentina como principais equipes, deveria ser retomado em junho. Apenas duas rodadas foram realizadas. No mesmo mês, a Fifa e a Conmebol terá de decidir sobre a realização da Copa América, por enquanto marcada para acontecer simultaneamente na Argentina e Colômbia. A Confederação Sul-Americana negociou via governo do Uruguai a distribuição de 50 mil doses de vacina contra a covid-19 para serem distribuídas entre atletas e comissões dos times do torneio.