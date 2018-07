Fifa admite erro ao mostrar linha de impedimento em replay

A Fifa confirma que sua produção de TV errou ao mostrar a linha de impedimento no gol de Fred, no jogo entre Brasil x Camarões. O artilheiro teve seu gol confirmado.

Mas o replay mostrado pela televisão da Fifa apontava para uma linha de impedimento baseado na posição dos jogadores, e não a posição da bola. "Houve uma confusão", confessou Niclas Ericson, diretor de televisão da Fifa. "Estamos discutindo porque a linha foi colocada de forma errada", confessou hoje.

"É uma decisão muito rápida para as equipes de televisão. Mas erros podem ocorrer", insistiu. Ericson evitou continuar a falar do assunto. "Temos os melhores especialistas do mundo", declarou. "Estamos revendo a situação para evitar erros no futuro", completou.