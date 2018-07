Fifa adverte México por grito homofóbico da torcida na Copa das Confederações

A Fifa emitiu uma advertência nesta terça-feira ao México sobre a conduta de torcedores da sua seleção por causa de gritos homofóbicos durante a primeira partida do México na Copa das Confederações, que está sendo realizada na Rússia, no último domingo, em Kazan, contra Portugal.

Antes mesmo do início da competição, encarada como um evento-teste para a Copa do Mundo de 2018, a Fifa havia alertado que seria dura para deter os coros ofensivos. E diante do incidente no último fim de semana, a entidade optou por se manifestar.

A Fifa indicou que o diretor do seu comitê disciplinar, Anin Yeboah, "decidiu emitir uma advertência contra a Federação Mexicana de Futebol pela conduta inapropriada de um pequeno grupo de torcedores mexicanos que realizaram gritos insultantes e discriminatórios".

Os torcedores gritavam sempre quando o goleiro da seleção portuguesa, Rui Patrício, cobrava um tiro de meta, embora a intensidade tenha diminuído com o decorrer da passagem do tempo da partida, que terminou empatada em 2 a 2.

O México já foi multado em diversas ocasiões pela Fifa por causa desses gritos de seus torcedores durante as Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo. E agora advertido, voltará a jogar nesta quarta-feira, em Sochi, contra a Nova Zelândia, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa das Confederações.