Fifa aluga jatinho para levar Barcelona em sua festa

GENEBRA - A festa é promovida pela Fifa, mas quem vai comemorar é o Barcelona. O evento de gala da entidade máxima do futebol, marcado para segunda-feira em Zurique, promete ser a consagração do Barça como a melhor formação dos últimos anos.

O time bicampeão do mundo deve ser a base de uma seleção mundial, Pep Guardiola é favorito para ser o melhor treinador do planeta e, para completar, Lionel Messi pode vencer pela terceira vez o troféu Bola de Ouro. Será a primeira vez que isso ocorrerá de forma consecutiva na Fifa e igualará Messi em número de prêmios a Ronaldo e Zidane.

Cristiano Ronaldo e o treinador do Real Madrid, José Mourinho, estão entre os finalistas para os prêmios, mas optaram por esnobar a festa e disseram que não irão. Os dois portugueses decidiram que não seriam coadjuvantes de luxo para a festa do Barça.

O domínio do time catalão é tão grande que a Fifa decidiu alugar um jatinho para trazer todos os premiados. A seleção mundial de 2011 deve ter Daniel Alves, Pique, Iniesta e Xavi. Neymar concorre a uma vaga nessa seleção e chega a Zurique na segunda-feira. O santista ainda concorre para o prêmio de gol mais bonito do ano.

A grande estrela, porém, deve ser Messi, que pode superar seu ex-mestre Ronaldinho Gaúcho, que ficou com dois prêmios de melhor do mundo em 2004 e 2005 quando atuava pelo Barça. Hoje, apenas Ronaldo e Zidane acumulam três troféus de melhor do mundo. Mas, mesmo assim, não de forma consecutiva.

Como o troféu da Fifa há dois anos se uniu à Bola de Ouro da revista France Football, Messi ainda terá a chance de se igualar a Michel Platini, único jogador a vencer este prêmio por três vezes seguidas. Nada mais justo para uma temporada tão brilhante.