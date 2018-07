Fifa ameaça excluir Recife da Copa das Confederações

A Fifa ameaça excluir a cidade de Recife como uma das sedes da Copa das Confederações por causa da lentidão das obras de seu estádio. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, em Zurique, na Suíça, sede da entidade, durante a primeira reunião com o novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marin.

A entidade máxima do futebol mundial alegou que diante do ritmo e dos prazos não cumpridos, tudo indicaria que a cidade não teria como sediar nenhum jogo do torneio de 2013.

A crise fez Marin enfrentar a primeira polêmica de seu mandato. Ao sair da reunião, o presidente da CBF ligou para o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e falou de sua preocupação.

" Fifa está muito preocupada. E não foi um ou outro membro que levantou essa preocupação", disse Marin.

O novo presidente da CBF já marcou para semana que vem, em Recife, uma reunião de emergência com Campos para tentar superar a crise.