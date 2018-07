Fifa ameaça punir Uganda por interferência do governo

Edgar Watson, chefe-executivo da Federação de Uganda de Futebol, disse nesta terça-feira que a Fifa advertiu o governo do país, em uma carta, com cópias enviadas para a federação nacional e a Confederação Africana de Futebol. "A carta dizia que (o governo) não deve mexer com o processo atual da federação", disse Watson.

Um ministro do governo de Uganda quer alterar algumas das regras de federação, enquanto a entidade disse que o aviso da Fifa foi "o clímax" de uma rixa de longa data entre a federação e o governo.

Uma punição da Fifa pode atrapalhar a luta de Uganda para disputar a sua primeira Copa do Mundo. Em segundo lugar no Grupo J das Eliminatórias Africanas, a seleção do país precisa vencer Senegal em setembro, na rodada final da chave, para se garantir nos playoffs que vão definir os cinco classificados do continente para o torneio.