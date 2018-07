Fifa ameaça suspender Suíça se Sion não for punido

Neste sábado, a Fifa, que não permite que se acione a justiça comum para a resolução de impasses na esfera esportiva, criticou "a atitude do clube por tentar repetidamente reverter esta decisão através de canais legais".

Uma possível punição ao futebol suíço afetaria o Basel, que está classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa e vai enfrentar o Bayern de Munique, com o jogo de ida marcado para o dia 22 de fevereiro. O Basel foi responsável pela principal surpresa da competição ao ser o responsável pela eliminação do Manchester United na fase de grupos. A seleção da Suíça também seria atingida pela decisão da Fifa. E a equipe tem um amistoso contra a Argentina, marcado para 29 de fevereiro, em Berna.

O Sion travou uma longa disputa contra a Uefa, que o excluiu em setembro da Liga Europa por utilizar jogadores irregulares. A Corte Arbitral do Esporte manteve na quinta-feira a decisão da associação. Porém, o clube suíço se recusou a aceitar a derrota e anunciou que levaria o caso para o Superior Tribunal Suíço.

Com o temor de uma punição, dirigente do futebol suíço, incluindo o vice-presidente do Basel, Bernhard Heusler, se reuniram neste sábado para analisar a ordem da Fifa, que exigiu a aplicação de uma punição ao Sion até 13 de janeiro.

Os dirigentes suíços vão se reunir na próxima semana com os advogados da Fifa para esclarecerem os detalhes da ordem recebida. "Estamos desapontados, mas de qualquer maneira, faremos o que for preciso para resolver essa situação", disse Peter Gilliéron, presidente da Associação Suíça de Futebol.