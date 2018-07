Fifa amplia pesquisa para evitar casos de morte súbita A Fifa vai ampliar suas pesquisas para compreender melhor os problemas cardíacos que têm gerado preocupação nos gramados e evitar situações como a que aconteceu com o meia Fabrice Muamba, do Bolton, da Inglaterra, no último dia 17. O atleta sofreu um ataque cardíaco durante partida da Copa da Inglaterra e quase morreu em campo.