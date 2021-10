Fifa analisa se Copa do Mundo de 2026 terá uma ou três partidas de abertura

O vice-presidente da Fifa, Victor Montagliani, garantiu nesta quarta-feira que a entidade analisa se a Copa do Mundo de 2026, que será organizada por México, Estados Unidos e Canadá, terá um ou três jogos de abertura. “Não temos nada de concreto, a decisão será tomada em fevereiro ou março de 2022. Em 2018, o documento de apresentação propunha três partidas de abertura, uma para cada país”, explicou em entrevista coletiva em Monterrey, no nordeste do México.

“Agora estamos com a mesma ideia, mas precisamos de tempo para analisá-la. O mais importante são os estádios, mas também o formato da competição”, acrescentou. Uma delegação da Fifa, chefiada por Montagliani, também presidente da Concacaf, está na cidade de Monterrey onde avaliará o estádio Rayados, o BBVA, que é uma das três sedes propostas da Federação Mexicana de Futebol (FMF) para a Copa do Mundo de 2026.

Além de revisar o estádio localizado no município de Guadalupe, próximo a Monterrey, capital do estado de Nuevo León, os diretores da Fifa também testarão a logística urbana. “Os estádios do México são fabulosos, como o de Monterrey aqui. São diferentes dos que temos nos Estados Unidos, que são projetados para o futebol americano e não para o 'futebol' como aqui”, acrescentou o chefe da Concacaf.

Em conjunto com o BBVA, a FMF propôs o estádio Akron do Chivas, em Guadalajara, e o mítico estádio Azteca, na capital, que busca receber pela terceira vez a partida de abertura de uma Copa do Mundo depois de tê-lo feito nas edições de 1970 e 1986. "Todos os problemas dos estádios têm solução aqui, no Azteca ou em Nova York. Estamos aqui para isso, para trabalhar os problemas que encontrarmos e resolvê-los nos próximos três ou quatro meses quando definirmos as 16 instalações ", destacou Montagliani .

O diretor de eventos e torneios da Fifa, Colin Smith, mencionou que entre os aspectos que serão testados em Monterrey estarão transporte, hospedagem para jogadores e turistas, sustentabilidade e condições para o trabalho da mídia. “Veremos como funcionam os órgãos de segurança da cidade, quais são as facilidades em termos de transporte e hospedagem e nesses termos uma análise global é feita para os passos a seguir”, disse.