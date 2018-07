Fifa analisa tecnologia para auxiliar árbitros

Os membros da associação vão se reunir em Newport, no País de Gales, para ajudar a definir a agenda da sua reunião anual, marcada para março de 2011, quando as regras do futebol podem ser alteradas. A Fifa não identificou as 13 empresas que fizeram propostas, que não irão apresentar os seus sistemas na próxima semana.

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, reabriu o debate sobre o uso tecnologia para ajudar os árbitros após uma série de erros cometidos na Copa do Mundo na África do Sul. Os mais graves ajudaram a eliminar as seleções da Inglaterra e do México. Blatter já havia resistido a usar a tecnologia para ajudar os árbitros ao insistir que o erro humano faz parte do jogo.

O painel também está agendado para discutir os testes em todo o mundo usando assistentes adicionais atrás de cada gol para ajudar os árbitros a adotarem decisões em jogadas na grande área. Essas experiências foram liberadas em competições, incluindo a Liga dos Campeões da Europa, até junho de 2012. Em seguida, a International Board pode aprovar o sistema de cinco árbitros para as principais competições, em vez de optar pela tecnologia.