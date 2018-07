Fifa analisará críticas russas à candidatura inglesa

A Fifa afirmou nesta quarta-feira que irá estudar as críticas feitas pelo presidente da candidatura russa à Copa do Mundo de 2018 à cidade de Londres. De acordo com as regras da entidade, os candidatos não podem fazer comentários depreciativos sobre os rivais.

Alexey Sorokin teria dito a um jornal russo, na semana passada, que a capital inglesa possui um alto índice de criminalidade e problemas de jovens com o álcool. No entanto, o dirigente afirmou que suas declarações foram mal traduzidas por um jornal inglês nesta semana.

A Inglaterra, então, exigiu um pedido de desculpas, o que foi prontamente negado por Sorokin. A Fifa afirmou que a análise do caso está "atualmente em curso" e que já contactou o comitê da candidatura de ambos os países.

Rússia e Inglaterra tentam sediar a Copa do Mundo de 2018 e disputam este direito com as candidaturas conjuntas de Bélgica e Holanda, e Portugal e Espanha. A entidade máxima do futebol mundial definirá o anfitrião do torneio no dia 2 de dezembro deste ano.