Fifa anuncia abertura de investigação sobre próprio presidente

A Fifa, entidade que comanda o futebol mundial, anunciou nesta sexta-feira a abertura de uma nova investigação sobre a suposta quebra do código de ética da organização contra o seu próprio presidente, Joseph Blatter.

Na quarta-feira, a Fifa havia anunciado a abertura de um procedimento semelhante contra o rival de Blatter na disputa pela presidência da entidade na eleição programada para o dia 1.º de junho, Mohamed bin Hammam.

A investigação contra Blatter foi pedida pelo próprio Bin Hammam, que alegou que as acusações contra ele que motivaram a abertura da investigação nesta semana já haviam sido informadas anteriormente ao presidente da Fifa, que não teria manifestado objeções.

O alvo do inquérito aberto no comitê de ética da Fifa é o suposto pagamento a delegados da Fifa que participaram de uma reunião no início de maio em Trinidad e Tobago, convocada conjuntamente por Bin Hammam, presidente da Confederação Asiática de Futebol, e por Jack Warner, presidente da Concacaf (Confederação de Futebol da América do Norte e do Caribe) e vice-presidente da Fifa.

"As acusações incluem declarações segundo as quais Blatter (...) foi informado, mas não se opôs a pagamentos supostamente feitos a integrantes da Federação de Futebol do Caribe", afirmou Hammam.

