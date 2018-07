Fifa anuncia doping na Coreia do Norte durante Mundial feminino

FRANKFURT - A Fifa anunciou neste sábado, 16, que cinco jogadoras da Coreia do Norte foram flagradas no exame antidoping realizado durante a Copa do Mundo Feminina. As atletas testaram positivo para esteroides, que potencializam a performance, no maior escândalo antidoping em um torneio deste nível em 17 anos.

De acordo o presidente Joseph Blatter, a Fifa descobriu dois casos positivos logo no início da Copa do Mundo. Por essa razão, resolveu testar todo o elenco norte-coreano. Assim, mais duas atletas foram flagradas nos exames. "Foi um choque. Você pode perceber a emoção na minha voz", declarou o dirigente.

O último caso de doping em uma Copa do Mundo aconteceu no torneio masculino, em 1994. Na ocasião, o ídolo argentino Diego Maradona foi suspenso por testar positivo para estimulantes. Antes do Mundial Feminino deste ano, a goleira colombiana Yineth Varon foi flagrada em um tratamento hormonal.

A delegação coreana saiu em defesa de suas jogadoras e explicou que os esteroides foram ingeridos acidentalmente no tratamento das atletas atingidas por um raio durante um treino realizado no dia 8 de junho. Elas teriam consumido remédios à base de almíscar, substância hormonal de origem animal utilizada pela medicina chinesa.

Agora, o caso será analisado pelo comitê disciplinar da Fifa. Blatter afirmou que a federação norte-coreana já pediu desculpas pelo escândalo. A Coreia do Norte foi eliminada logo na fase de grupos do Mundial, com apenas um ponto em três jogos.