Fifa anuncia finalistas do Bola de Ouro 2010

A Fifa divulgou nesta terça-feira, 26, os candidatos ao prêmio Bola de Ouro, cujo vencedor será conhecido numa cerimônia em Zurique (Suíça), no dia 10 de janeiro de 2011. Entre os jogadores que concorrem ao prêmio, estão os brasileiros Daniel Alves, Júlio César e Maicon.

No mesmo comunicado, a entidade anunciou também os concorrentes aos prêmios de Jogadora do Ano e Técnico do Ano - este nas categorias de futebol masculino e feminino. Eleita melhor jogadora do mundo nos últimos quatro anos, a jogadora Marta é mais uma vez candidata ao prêmio na categoria feminina.

Confira a seguir a lista dos que concorrem aos prêmios:

Jogadores: Xabi Alonso (Espanha), Daniel Alves (Brasil), Iker Casillas (Espanha), Cristiano Ronaldo (Portugal), Didier Drogba (Costa do Marfim), Samuel Eto'o (Camarões), Cesc Fàbregas (Espanha), Diego Forlán (Uruguai), Asamoah Gyan (Gana), Andrés Iniesta (Espanha), Júlio César (Brasil), Miroslav Klose (Alemanha), Philipp Lahm (Alemanha), Maicon (Brasil), Lionel Messi (Argentina), Thomas Müller (Alemanha), Mesut Özil (Alemanha), Carles Puyol (Espanha), Arjen Robben (Holanda), Bastian Schweinsteiger (Alemanha), Wesley Sneijder (Holanda), David Villa (Espanha) e Xavi (Espanha).

Jogadoras: Camille Abily (França), Fatmire Bajramaj (Alemanha), So Yun Ji (Coreia do Sul), Marta (Brasil), Birgit Prinz (Alemanha), Caroline Seger (Suécia), Christine Sinclair (Canadá), Kelly Smith (Inglaterra), Hope Solo (Estados Unidos) e Abby Wambach (Estados Unidos).

Técnicos - futebol masculino: Carlo Ancelotti (italiano, Chelsea), Vicente del Bosque (espanhol, seleção da Espanha), Alex Ferguson (escocês, Manchester United), Pep Guardiola (espanhol, Barcelona), Joachim Löw (alemão, seleção da Alemanha), José Mourinho (português, Internazionale e Real Madrid), Oscar Tabárez (uruguaio, seleção do Uruguai), Louis Van Gaal (holandês, Bayern), Bert Van Marwijk (holandês, seleção da Holanda) e Arsène Wenger (francês, Arsenal).

Técnicos - futebol feminino: Bruno Bini (francês, seleção da França), In Cheul Choi (sul-coreano, seleção sub-20 da Coreia do Sul), Maren Meinert (alemã, seleção sub-20 da Alemanha), Albertin Montoya (americano, Gold Pride), Silvia Neid (alemã, seleção da Alemanha), Hope Powell (inglesa, seleção da Inglaterra), Norio Sasaki (japonês, seleção do Japão), Bernd Schröder (alemão, Turbine Potsdam), Pia Sundhage (sueca, seleção dos Estados Unidos) e Béatrice von Siebenthal (suíça, seleção da Suíça).