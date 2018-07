Fifa anuncia finalistas para prêmio de melhor goleiro da temporada

A Fifa anunciou nesta segunda-feira o nome dos finalistas ao prêmio de melhor goleiro do ano. A lista tem cinco candidatos: o alemão Manuel Neuer (Bayern de Munique), o chileno Claudio Bravo (Barcelona), o belga Thibaut Courtois (Chelsea), o espanhol Iker Casillas (Real Madrid) e o italiano Gianluigi Buffon (Juventus).

Os cinco foram escolhidos por outros atletas, integrantes da FIFPro, o sindicato mundial dos jogadores. O vencedor do prêmio será anunciado no dia 1º de dezembro e vai integrar a seleção ideal do ano, ao lado de outros 10 jogadores, definidos por posição.

Os finalistas das demais colocações serão divulgados nos próximos dias. Os quatro defensores (zagueiros e laterais) serão conhecidos na quarta-feira. Dois dias depois, vão ser divulgados os três meio-campistas. E os três atacantes só serão anunciados no dia 1º. Todos eles serão escolhidos a partir de uma lista de 55 jogadores, divulgada anteriormente.

O favorito ao prêmio de melhor goleiro é Manuel Neuer, vencedor do ano passado. Além de se destacar no Bayern, Neuer brilhou na Copa do Mundo, da qual foi eleito o melhor de sua posição. Claudio Bravo também entrou na lista final graças ao seu desempenho no Mundial. O chileno, que foi contratado pelo Barcelona ao fim da competição, disputa o prêmio pela primeira vez.

Courtois, Casillas e Buffon entraram na lista em decorrência de suas atuações em seus clubes. O belga, em sua primeira final do prêmio, foi a grande referência do Atlético de Madrid, campeão espanhol e vice-europeu, no meio do ano. Depois da Copa, voltou ao Chelsea, que era dono dos seus direitos.

Casillas entrou na lista por causa do título da Liga dos Campeões, embora não tenha sido unanimidade nem mesmo dentro do seu clube. O veterano levou o prêmio cinco vezes, entre 2008 e 2012. Buffon, por sua vez, foi quem teve menor destaque. O experiente goleiro foi premiado em 2006 e 2007 e se tornou o único a entrar em todas as finais desde o início do prêmio, em 2005.