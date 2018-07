Fifa anuncia goleiros candidatos à seleção do ano

ZURIQUE - A Fifa anunciou nesta segunda-feira a lista de goleiros candidatos a compor a seleção do ano. A relação de cinco jogadores integra uma lista mais ampla de 55 atletas, que será conhecida no dia 9, na próxima semana. A lista dos candidatos a melhor goleiro do mundo em 2013 conta com dois espanhóis, Iker Casillas (Real Madrid) e Victor Valdés (Barcelona). O italiano Gianluigi Buffon (Juventus), o checo Petr Cech (Chelsea) e o alemão Manuel Neuer (Bayern de Munique) completam a relação.

O melhor goleiro do mundo será conhecido somente no dia 13 de janeiro em cerimônia comandada pela Fifa, em Zurique. Na ocasião também será conhecido o vencedor do prêmio Bola de Ouro, concedido ao melhor jogador do planeta. Antes disso, a Fifa vai divulgar a lista reduzida de candidatos a formar a seleção do ano por posições, assim como fez com os goleiros nesta segunda.

Na quarta, a entidade vai divulgar a relação dos defensores (laterais e zagueiros). Na sexta, será a vez dos meio-campistas (volantes e meias). E, no dia 9, serão conhecidos os melhores atacantes. De cada uma destas pré-listas sairão os jogadores que vão compor a seleção do ano da Fifa. O time completo será conhecido também no dia 13 de janeiro de 2014.