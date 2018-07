Fifa anuncia goleiros candidatos à seleção do ano

ZURIQUE - A Fifa revelou nesta segunda-feira os nomes dos cinco goleiros candidatos à posição na seleção do ano de 2012, em eleição promovida pela entidade e pela Federação Internacional dos Jogadores Profissionais (Fifpro). Entre eles, está o espanhol Iker Casillas, do Real Madrid, que figurou na equipe nos últimos quatro anos.

Casillas terá como concorrentes o inglês Joe Hart, do Manchester City, o alemão Manuel Neuer, do Bayern de Munique, o checo Petr Cech, do Chelsea, e o italiano Gianluigi Buffon, vencedor do prêmio em 2006 e 2007. Em 2005, primeiro ano da eleição, o brasileiro Dida, então no Milan, foi o escolhido.

Criada em 2005 pela FIFPro, a eleição da seleção do ano passou a ser organizada também pela Fifa em 2009, e desde então a equipe ideal é anunciada na festa de entrega do prêmio de melhor jogador do mundo. Vale lembrar que a votação é feita com atletas de todo o mundo.

Ainda serão anunciados os outros 50 concorrentes às outras posições da seleção, armada no esquema 4-3-3. Serão 20 zagueiros, 15 meio-campistas e 15 atacantes brigando pelas dez vagas restantes. Em 2011, os 11 eleitos foram: Casillas, Sergio Ramos, Piqué, Vidic, Daniel Alves, Iniesta, Xavi, Xabi Alonso, Messi, Rooney e Cristiano Ronaldo.