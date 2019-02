Fifa anuncia Milão como local da premiação dos melhores do mundo

A Fifa anunciou nesta sexta-feira,8, que a cerimônia de premiação dos melhores jogadores do mundo será realizada neste ano na cidade italiana de Milão, no dia 23 de setembro. Nos últimos dois anos, a entrega do prêmio havia sido realizada em Londres, na Inglaterra.

O grande evento anual será realizado no Teatro alla Scala, uma das mais famosas casas de ópera do mundo. Em 2018 e 2017, a cerimônia ocorrera na capital britânica. Antes, em 2016, a premiação teve lugar em Zurique, na Suíça - foi a primeira edição desde que a Fifa encerrara a parceria com a revista France Football no prêmio Bola de Ouro.

No ano passado, os principais coroados da noite foram o croata Luka Modric, do Real Madrid e da seleção croata, e a brasileira Marta, que faturou seu sexto troféu, recorde entre homens e mulheres.

A cúpula da Fifa tem forte ligação com a cidade de Milão. O presidente Gianni Infantino é torcedor declarado da Internazionale, enquanto o vice-secretário-geral da entidade, Zvonimir Boban, fez sucesso com a camisa do Milan, pelo qual foi campeão da Liga dos Campeões.