Fifa anuncia Neymar entre 23 candidatos à Bola de Ouro

ZURIQUE - A Fifa anunciou nesta segunda-feira a relação de 23 candidatos ao Prêmio Bola de Ouro, que será dado ao melhor jogador do mundo deste ano, e incluiu o atacante Neymar pela segunda vez consecutiva. O santista é o único atleta que atua na América do Sul na lista, liderada pelos astros Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Neymar, porém, não figurou na relação de finalistas do Prêmio Bola de Ouro da Fifa no ano passado e também possui chances remotas neste ano. Agora, com a definição da lista, começa o processo da votação decisiva. Técnicos e capitães das seleções nacionais, além de jornalistas indicados pela revista France Football, parceira da Fifa na premiação, participam da escolha.

A lista com os três finalistas do Prêmio Bola de Ouro da Fifa serão conhecidos no dia 29 de novembro, em evento marcado para São Paulo. Já o vencedor será conhecido na Festa de Gala da Fifa, no dia 7 de janeiro, na cidade de Zurique, na Suíça.

Dos 23 indicados, apenas Neymar e o atacante Didier Drogba não atuam no futebol europeu. O jogador marfinense, porém, foi um dos destaques do Chelsea na conquista do título da Liga dos Campeões da Europa na temporada 2011/2012 antes de se transferir para a China.

Neymar, que ficou em 10º lugar na eleição do melhor jogador do mundo de 2011, também é o único brasileiro a participar da disputa. A votação, porém, deve ser dominada por Messi e Cristiano Ronaldo, que deverão contar com os meias Xavi e Andrés Iniesta, campeões da Eurocopa pela seleção espanhola, como coadjuvantes.

Eleito o melhor jogador do mundo nos últimos três anos, Messi foi campeão apenas da Copa do Rei neste ano, mas se tornou o maior artilheiro do Barcelona em partidas oficiais e bateu o recorde de gols feitos em uma edição da Liga dos Campeões da Europa, além de comandar a seleção argentina, líder das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2014.

Já Cristiano Ronaldo, escolhido o melhor jogador do mundo em 2008, avançou com a seleção portuguesa até as semifinais da Eurocopa e até a mesma etapa da Liga dos Campeões com o Real Madrid, com o qual também faturou o título do Campeonato Espanhol.

Sergio Agüero (Argentina), Xabi Alonso (Espanha), Mario Balotelli (Itália), Karim Benzema (França), Gianluigi Buffon (Itália), Sergio Busquets (Espanha), Iker Casillas (Espanha), Radamel Falcao (Colômbia), Zlatan Ibrahimovic (Suécia), Manuel Neuer (Alemanha), Mesut Özil (Alemanha), Gerard Piqué (Espanha), Andrea Pirlo (Itália), Sergio Ramos (Espanha), Wayne Rooney (Inglaterra), Yaya Touré (Costa de Marfim) e Robin van Persie (Holanda) foram os outros jogadores indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo.

A Fifa também revelou a lista de 10 indicados ao prêmio de melhor técnico de equipe masculina desta temporada. São eles: Vicente del Bosque (Espanha/seleção espanhola), Roberto Di Matteo (Itália/Chelsea), Alex Ferguson (Escócia/Manchester United), Pep Guardiola (Espanha/ex-Barcelona), Jupp Heynckes (Alemanha/Bayern de Munique), Jürgen Klopp (Alemanha/Borussia Dortmund), Joachim Löw (Alemanha/seleção alemã), Roberto Mancini (Itália/Manchester City), José Mourinho (Portugal/Real Madrid), Cesare Prandelli (Itália/seleção italiana).

No dia 7 de janeiro, além de revelar o vencedor do Prêmio Bola de Ouro da Fifa, também serão entregues outras premiações, para a melhor jogadora do mundo, a seleção ideal, os melhores treinadores e o gol mais bonito do ano. Todos os finalistas dessas votações também serão conhecidos em São Paulo no fim de novembro.