Fifa anuncia norueguês como diretor de estratégia de Infantino A Fifa anunciou nesta quarta-feira que contratou Kjetil Siem, funcionário da Associação Norueguesa de Futebol, para ser diretor de assuntos estratégicos do presidente Gianni Infantino. A nova função é mais um passo no processo de revisão estrutural da entidade gestora do futebol mundial, sediada em Zurique.