Fifa anuncia para outubro início das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2022

A Fifa anunciou, nesta sexta-feira, que as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 foram adiadas de setembro para outubro. O anúncio foi feito após a entidade que dirige o futebol mundial consultar as federações sul-americanas.

Levando em consideração os resultados das discussões mantidas entre o grupo de trabalho da covid-19 da Fifa e as confederações, o Conselho da Conmebol solicitou à Fifa incluir uma data para um jogo das Eliminatórias em janeiro de 2022. Desta forma, a classificação para o Mundial do Catar vai terminar até março. O pedido será analisado na próxima reunião do conselho da Fifa.

A seleção brasileira estreia contra a Bolívia, no Maracanã. O jogo que seria realizado em março na Arena Pernambuco ficou para outubro. Sem público no estádio. Peru (fora), Venezuela (casa), Uruguai (f), Colômbia (f), Argentina (c), Equador (c), Paraguai (f) e Chile (f). As datas ainda não foram definidas