Prêmio Bola de Ouro será entregue em 11 de janeiro de 2016

A Fifa anunciou de forma oficial, nesta quarta-feira, que a cerimônia de entrega do prêmio Bola de Ouro será realizada em 11 de janeiro de 2016. O evento no qual será eleito o melhor jogador do mundo em 2015 ocorrerá em Zurique, na Suíça, onde serão entregues também uma série de outras honrarias da premiação.

Na cerimônia, a entidade que controla o futebol mundial também elegerá a maior jogadora do planeta, além dos melhores técnicos e técnicas deste ano, assim como será conhecido o vencedor do Prêmio Puskás, que escolhe o autor do gol mais bonito da temporada. Essa última premiação é feita por meio da votação dos internautas no site oficial da Fifa.

O grande vencedor da última edição do prêmio Bola de Ouro foi o português Cristiano Ronaldo, eleito o melhor jogador do mundo em 2014, superando o argentino Lionel Messi e o alemão Manuel Neuer, outros dois finalistas desta disputa principal.

Outra honraria que voltará a ser concedida na cerimônia será o Prêmio Fifa Fair Play, que elegerá uma equipe, organização ou pessoa que se destacar pela sua conduta limpa no cenário do futebol. A organização ainda irá entregar o Prêmio Presidencial, que será dado a "quem prestou serviços extraordinários ao futebol", como destacou a Fifa na nota oficial que distribuiu nesta quarta.

A eleição do melhor jogador e jogadora do mundo em 2015 ocorrerá por meio da votação de jornalistas, jogadores e técnicos de seleções, sendo que desde 2010 a premiação é concedida em parceria com a revista France Football, que antes disso promovia tradicionalmente a entrega da honraria de forma independente. A seleção ideal de 2015 eleita pela Fifa também será conhecida na cerimônia do dia 11 de janeiro.