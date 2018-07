Fifa anuncia que tecnologia do Hawk-Eye será utilizada na Copa das Confederações

A Fifa informou nesta sexta-feira que utilizará a tecnologia do Hawk-Eye (olho de falcão) para auxiliar a arbitragem durante a Copa das Confederações na Rússia, que será disputada entre 17 de junho e 2 de julho deste ano, como prévia à Copa do Mundo de 2018.

A tecnologia também será testada em outros dois importantes torneios organizados pela Fifa: o Mundial Sub-20 da Coreia do Sul, que ocorre entre este sábado e 11 de junho, e o Mundial de Clubes, que ocorrerá no Emirados Árabes, já no final do ano.

Utilizado no tênis e na Eurocopa de 2016, entre outras importantes competições, o Hawk-Eye foi escolhido após a Fifa testar ao menos 11 tecnologias no último ano. O próprio Mundial de Clubes de 2016 teve o auxílio do árbitro de vídeo, mas não conseguiu evitar alguns graves erros.

A Fifa espera que a tecnologia seja "ampliada" e utilizada em quatro situações claras de erro: gols, pênaltis, expulsões e identificação de jogadores. Mas, para ser aprovada e oficializada por seu painel para os próximos anos, ela ainda será atentamente analisada nessas três competições de 2017.

"A Fifa confia que a escolha do Hawk-Eye como tecnologia para as próximas competições cumprirá as exigências tecnológicas necessárias para uma inovação importante, com a esperança de que exista mais integridade e justiça no nosso jogo", afirmou Zvonimir Boban, secretário-geral adjunto da Fifa.