Fifa anuncia volta do Mundial de Clubes ao Japão em 2015 e 2016

A Fifa anunciou de forma oficial, nesta quinta-feira, que o Japão voltará a abrigar o Mundial de Clubes da Fifa neste ano e em 2016. Assim, a competição teve suas duas próximas edições confirmadas para o país, que anteriormente foi sede do torneio com chancela da entidade máxima do futebol em 2005, 2006, 2007, 2008, 2011 e 2012.

O Mundial de Clubes de 2015 está marcado para acontecer entre 10 e 20 de dezembro, sendo que em 2013 e 2014 o evento ocorreu no Marrocos. E o retorno à nação oriental é vista com satisfação pela Fifa, que destacou o sucesso dos japoneses como organizadores das outras edições da competição.

"O Japão é um país como uma história imaculada no que diz respeito às competições da Fifa, entre as quais seis edições do Mundial de Clubes. Estamos convencidos de que, mais uma vez, será um excelente cenário para o torneio anual, que se caracteriza por grande presença de público e ambiente extraordinário", afirmou Jérôme Valcke, secretário-geral da Fifa, por meio do comunicado oficial distribuído nesta quinta.

Kuniya Daini, presidente da Federação Japonesa de Futebol (FJF), também festejou o fato de o Japão voltar a abrigar o Mundial, fato que ajuda no próprio desenvolvimento do futebol do país. "É uma oportunidade muito valiosa para que os jogadores e os torcedores possam testemunhar as tendências no futebol de clubes. Esta competição não só oferece um futebol empolgante e divertido, mas também revela algumas características da cultura de clubes e ligas nacionais de cada um dos países participantes. Em colaboração com a Fifa, faremos tudo que está em nosso alcance para que esta competição seja um sucesso total", ressaltou o dirigente.

A FJF ainda trabalha para anunciar quais serão as sedes desta edição do Mundial, que conta com os clubes campeões das seis confederações mundiais (AFC, CAF, Concacaf, Conmebol, OFC e Uefa), além do campeão japonês, que ganha uma vaga como representante do país-sede.

O Mundial começou a ser disputado com chancela da Fifa em 2000, quando o Corinthians se sagrou campeão jogando no Brasil. Depois, só voltou a ocorrer com organização da entidade em 2005. Em 2009 e 2010, por sua vez, a competição foi realizada nos Emirados Árabes. Na última vez que o evento ocorreu no Japão, o Corinthians voltou a faturar o título, em 2012, ao bater o Chelsea na final.

Os outros campeões do Mundial de Clubes da Fifa foram o Barcelona (2009 e 2011), Inter de Milão (2010), Manchester United (2008), Milan (2007), Internacional (2006), São Paulo (2005), Bayern de Munique (2013) e Real Madrid (2014).