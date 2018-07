Fifa anunciará melhor do mundo em outubro e cria prêmio para goleiros

A Fifa anunciou nesta quinta-feira os detalhes da próxima festa para entrega do prêmio de melhor jogador do mundo. Depois de definir a alteração da data da premiação, que passa a levar em consideração a temporada europeia e não o ano, a entidade revelou que a próxima cerimônia acontecerá no dia 23 de outubro, em Londres.

Em maio, a entidade decidiu alterar o formato do prêmio dado anualmente ao melhor jogador do mundo e passará a analisar o período que define a temporada europeia, ao invés do desempenho dos atletas no ano. Por isso, em outubro serão anunciados os melhores atletas do futebol entre novembro de 2016 e a metade de 2017.

Outra novidade anunciada nesta quinta-feira foi a criação de um novo troféu, que também será entregue no dia 23. A Fifa informou que a partir desta edição, premiará o melhor goleiro da temporada. A eleição contará com votos de outros goleiros, de atacantes e de um grupo de "lendas" da entidade.

"O papel do goleiro no futebol é tão importante quanto específico, mesmo que eles não sejam sempre reconhecidos como merecem. Então, estamos orgulhosos por incluir esta nova honraria, já que não estaremos premiando apenas aqueles que marcam gols, mas também aqueles que jogam em um papel tão importante quanto para impedi-los", explicou Zvonimir Boban, ex-jogador croata e atual auxiliar da secretária-geral da Fifa, Fatma Samba Diouf Samoura.