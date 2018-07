Fifa aperta o cerco contra atos racistas nos jogos de futebol

RIO - Depois da aprovação de punições mais duras contra o racismo no último congresso da Fifa, no mês passado, é hora de começar a implantar as medidas. Antes da semifinal entre Brasil e Uruguai, no Mineirão, e antes de Espanha e Itália, em Fortaleza, os capitães das quatro equipes vão ler declarações antidiscriminação. Pela nova resolução aprovada em maio pelo Comitê Executivo da Fifa, um clube acusado de racismo pode ser excluído de competição ou rebaixado de divisão.

"Em nome da seleção brasileira, declaro que rejeitamos qualquer tipo de discriminação, seja racial, de gênero, origem étnica, religião, sexualidade ou de outra natureza", lerá o zagueiro Thiago Silva, antes de a bola rolar em Belo Horizonte."Se trabalharmos juntos, podemos conseguir. Diga não à discriminação! Diga não ao racismo!", pedirá Lugano em nome dos uruguaios.

Os textos que serão lidos pelos capitães, diferentes embora com o mesmo objetivo, já foram definidos pela Fifa. A leitura também será feita nas quartas de final da Copa de 2014. Desde 2002, a Fifa realiza os "dias antidiscriminação" em suas competições oficiais.

Pela nova resolução da Fifa, a primeira infração resultará em advertências, multas ou partidas com portões fechados. No caso de reincidência ou infração grave, haverá redução de pontos, exclusão da competição ou, no caso de um clube, queda para divisão inferior.

Hoje funcionário da Fifa, o ex-zagueiro Anthony Baffoe (gerente geral do Maracanã durante a Copa das Confederações) foi escalado pela entidade para falar sobre o dia "antidiscriminação". Segundo ele, a iniciativa para acabar com a discriminação não pode partir só dos discriminados. Por isso, Baffoe elogiou a postura dos jogadores do Milan, que deixaram o campo junto com o ganês Kevin-Prince Boateng depois de ofensas ao meia, em janeiro, durante um amistoso. "Não é um problema só dos negros", afirmou.

Assim como Boateng, Baffoe jogou pela seleção de Gana. Filho de diplomata ganês e nascido em Bonn, na Alemanha, o ex-zagueiro construiu carreira no futebol alemão e recebeu convites para jogar pela Alemanha, mas optou pelo país de sua família.

Baffoe minimizou a polêmica criada após o comentário do técnico da Itália, Cesare Prandelli, no sábado, antes do jogo contra o Brasil. Ao comentar que Balotelli havia sido o único a deixar o hotel, o treinador disse que era "por ter uma cor diferente da nossa", referindo-se ao restante do grupo italiano. "Não acho que tenha sido um comentário racista. Conheço o Prandelli", disse.

O ex-zagueiro contou ter sido vítima de racismo por diversas vezes. "Não permito que ninguém fale sobre minha cor, meu jeito de vestir ou minha família", revelou.

O gerente revelou preocupação com o racismo na Rússia, onde será disputada a próxima Copa. "Lá tivemos muitos incidentes. Espero que aquele lindo país aproveite a oportunidade de sediar a Copa para fazer mais campanhas antirracismo", disse Baffoe. "Ofereço minha ajuda para ir até lá e fazer parte disso."