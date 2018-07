Fifa aplica suspensão a tailandês que integrou Comitê Executivo

A Fifa explicou que Makudi recebeu a nova suspensão porque ainda estava se envolvendo com as decisões do futebol tailandês - somente neste mês foi eleito um novo presidente para a associação nacional. A entidade sediada em Zurique não revelou detalhes sobre o andamento da investigação inicial contra o tailandês.

Makudi, membro do Comitê Executivo da Fifa durante 18 anos, até maio do ano passado, é investigado por suspeita de corrupção no processo de escolha das sedes das Copas do Mundo de 2018 e 2022, que serão realizadas na Rússia e no Catar, respectivamente.

Na época da denúncia, autoridades inglesas acusaram o tailandês de pedir propina para votar na Inglaterra na eleição da Copa de 2018. Makudi teria pedido o valor dos direitos de TV relativo a um amistoso entre a Inglaterra e a Tailândia como suborno para votar na candidatura inglesa.

Makudi também é conhecido por ser forte aliado de Mohamed bin Hammam. O ex-dirigente do Catar foi banido do futebol mundial por corrupção.