Fifa apresenta a bola da final da Copa do Mundo

O evento para o lançamento do novo modelo contou com a presença de diversas personalidades do futebol, como o técnico da seleção sul-africana, o brasileiro Carlos Alberto Parreira, e o alemão Franz Beckenbauer, que foi campeão mundial como jogador, em 1974, e como treinador, em 1990.

Essa será a segunda vez consecutiva em que a Copa do Mundo contará com uma bola especial na decisão do título. Em 2006, na Alemanha, quando a Itália sagrou-se campeã em cima da França, a "Teamgeist", utilizada em toda a competição, ganhou uma outra versão, a "Teamgeist Berlin".

O Mundial da África do Sul começa no dia 11 de junho. E a decisão do título acontecerá em 11 de julho, em Johannesburgo - a bola da final, inclusive, ganhou o nome de "Jo''bulani" em homenagem à cidade sul-africana onde acabará a Copa.