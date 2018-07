Fifa apresenta modelo de ingressos para Copa do Mundo O secretário-geral da Fifa, Jerome Valcke, e o diretor executivo do comitê organizador, Danny Jordaan, apresentaram nesta sexta-feira o ingresso oficial da Copa do Mundo. Estas entradas estarão à disposição do público a partir de 15 abril, quando começará a última fase de vendas, com a abertura de locais para a comercialização das entradas nas nove cidades que vão sediar o Mundial.