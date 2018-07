Fifa apresenta modelo do ingresso da Copa do Mundo

A Fifa apresentou nesta sexta-feira o modelo do ingresso que será utilizado pelos torcedores na Copa do Mundo da África do Sul. A entidade mostrou o bilhete durante evento em Johanesburgo.

Ainda serão comercializados mais de 500 mil bilhetes para os 63 jogos da Copa, com exceção da decisão, a partir do próximo dia 15 - em pontos na África do Sul ou no site da Fifa.

De acordo com a Fifa, os estádios na África estarão lotados. "Asseguro que sim", disse o secretário geral da entidade, Jerome Valcke. "O importante agora é terminar de vender todos os bilhetes para garantir uma bela festa."

No total, a Fifa disponibilizou 2,2 milhões de ingressos para o torneio. Só os sul-africanos compraram 925.437 bilhetes. Em seguida aparecem os norte-americanos, que adquiriram 118.945 entradas.