Fifa apresenta pôster oficial da Copa do Mundo de 2014 no Brasil

RIO - A Fifa divulgou nesta quarta-feira, no Rio, o pôster oficial da Copa do Mundo de 2014, último símbolo visual do torneio que ainda faltava ser apresentado. Ele retrata duas pernas disputando uma bola, que juntas acabam formando a parte inferior da geografia do mapa do País, em uma imagem representada sob um fundo predominantemente branco, no qual é exibida a inscrição "2014 Copa do Mundo da Fifa Brasil"

Inicialmente, o pôster seria apresentado na última segunda-feira, em evento de comemorativo da data de 500 dias para a Copa do Mundo de 2014. No entanto, a festividade acabou sendo cancelada em solidariedade às vítimas do incêndio em uma boate de Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, no último domingo.

Nesta quarta, o pôster foi apresentado pelo embaixadores da Copa do Mundo de 2014, Marta, Ronaldo, Bebeto, Carlos Alberto e Amarildo. A única exceção foi Zagallo, que não esteve presente ao evento, mas também foi anunciado pela Fifa, durante a solenidade, para fazer da relação de embaixadores.

"O cartaz é um ótimo exemplo da grande capacidade criativa do Brasil. A proposta ganhadora sem dúvida servirá como um esplêndido cartão de visita para a Copa do Mundo, que começará em 498 dias. Com muita emotividade, o cartaz destaca a importância e o brilho do torneio, assim como o fascínio gerado pelo futebol", afirmou Jérôme Valcke, secretário-geral da Fifa.

O pôster da Copa do Mundo de 2014 foi escolhido por uma comissão julgadora formada por Valcke, pela ministra da Cultura, Marta Suplicy, pelo presidente da CBF e do Comitê Organizador Local (COL), José Maria Marin, pelo artista plástico Romero Britto, e pelos ex-jogadores Ronaldo e Bebeto, integrantes do conselho do COL.

A Fifa explicou que o pôster foi elaborado pela agência de criação brasileira Crama, escolhida entre três concorrentes. "O cartaz oficial é um passo importante para apresentar o Brasil e a Copa do Mundo da tanto no próprio país-sede quanto no exterior. É importante passar a imagem de uma nação que é moderna, inovadora, sustentável, feliz, unida e, é claro, apaixonada pelo futebol", afirmou Ronaldo.

Em comunicado oficial divulgado após o evento, a Fifa afirmou que "a criação retrata a beleza e a diversidade do Brasil por meio de um desenho colorido, vibrante e carregado". Além disso, de acordo com a entidade "o conceito criativo por trás do cartaz - ''Todo um país a serviço do futebol - Brasil e futebol, uma identidade compartilhada'' - foi o que inspirou a Crama a pensar no desenho vencedor. Isso fica evidente em toda a peça, principalmente no detalhe das pernas dos jogadores disputando a bola e revelando ao mesmo tempo o mapa do Brasil".