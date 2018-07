Fifa aprova divisão do comitê de ética, diz Blatter no Twitter

Blatter quer dividir o comitê em dois órgãos -um para investigar irregularidades cometidas por cartolas e outra para julgá-los.

"Dia histórico para o processo de reforma da Fifa; comitê de ética com duas câmaras aprovado", escreveu Blatter. "Uma câmara investiga e a outra câmara age como juiz. Propus isso em junho de 2011", acrescentou. "Satisfeito por o comitê executivo ter concordado em me apoiar nessa reforma crucial."

A Fifa afirmou que a reforma do comitê de ética era um dos aspectos defendidos por Mark Pieth, professor do Instituto de Governança da Basileia, que foi nomeado pela Fifa para comandar as reformas na entidade após uma série de denúncias de corrupção nos últimos anos.

(Reportagem de Brian Homewood)