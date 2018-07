Fifa aprova resolução dando total apoio à Copa na Rússia em 2018

A Fifa, autoridade máxima do futebol, aprovou uma resolução dando oferece suporte total para a realização da Copa do Mundo de 2018 na Rússia, disse o presidente da Fifa, Joseph Blatter, neste sábado em reunião com o presidente russo Vladimir Putin.

"Eu gostaria de informar que o Comitê Executivo aprovou recentemente uma nova resolução na qual Fifa assegura total apoio para a Copa do Mundo na Rússia em 2018", disse Blatter na reunião em São Petersburgo, antes da sorteio preliminar.