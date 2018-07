Fifa autoriza Cruzeiro a registrar Diego Souza na CBF

BELO HORIZONTE - O meia Diego Souza deve fazer a sua estreia pelo Cruzeiro na partida contra o Guarani de Divinópolis, domingo, na Arena do Calçado, em Nova Serrana, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Nesta terça-feira, o clube foi autorizado pela Fifa a registrar o contrato firmado com o jogador na CBF, o que deixará a sua situação regularizada.

Diego Souza rompeu o seu contrato com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, no ano passado, alegando falta de pagamento dos salários. O meia também levou o caso para a Fifa. Por outro lado, o clube alega que o jogador não cumpriu seu contrato. Assim, não houve acordo entre as partes e a questão ficou sub judice.

Para poder utilizar Diego Souza, o Cruzeiro acionou a Fifa, que liberou o atleta para exercer as funções de jogador enquanto não se resolve o impasse. Com isso, o clube mineiro aguarda apenas o fim do recesso de carnaval para inscrever o meia e ter o nome do jogador publicado no BID.

Além de Diego Souza, o Cruzeiro poderá ter outro estreante na partida com o Guarani de Divinópolis. O clube também vai regularizar o contrato do atacante Luan, trocado com o Palmeiras pelos volantes Marcelo Oliveira e Charles, para que ele fique à disposição do técnico Marcelo Oliveira para o jogo do próximo fim de semana.