Fifa autoriza o zagueiro Rafael Tolói a atuar pela seleção italiana

O brasileiro Rafael Tolói, capitão da Atalanta, agora está autorizado para jogar pela seleção da Itália, revelou, nesta quarta-feira, em comunicado a Fifa. O órgão que rege o futebol mundial disse que autorizou a federação italiana de futebol para alterar a elegibilidade internacional do zagueiro.

O defensor, de 30 anos, que jogou na seleção brasileira sub-20, mas nunca na seleção principal, há muito tempo possui um passaporte italiano e mora na Itália há mais de cinco anos, período de residência exigido pelas regras da Fifa, pois ingressou na Atalanta no início da temporada 2015/16.

Rafael Tolói começou a carreira profissional no Goiás, em 2009, equipe pela qual atuou até 2012, quando foi negociado com o São Paulo, equipe anterior à Atalanta.

A Itália joga em março, abrindo seu grupo das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, juntamente com Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia.

Já pela Eurocopa, a equipe do técnico Roberto Mancini fará a estreia em 11 de junho, diante da Turquia, em Roma. O grupo também inclui a Suíça e o País de Gales.