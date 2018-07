Fifa autoriza testes de sistema tecnológico pelo mundo

ZURIQUE - A Fifa autorizou nesta terça-feira a instalação dos dois sistemas tecnológicos que detectam se a bola entrou ou não no gol nos campos de futebol do mundo. As fornecedoras da tecnologia, a GoalRef e a Hawk-Eye, receberam a liberação oficial após assinar contrato de licenciamento. Os sistemas passarão a ser testados ao redor do globo antes de serem utilizados em partidas oficiais.

A autorização da Fifa surgiu depois de diversos testes com os dois sistemas desde outubro de 2011. As tecnologias foram testadas em laboratório, no gramado, em simulações e até m jogos ao vivo até junho deste ano.

Os sistemas utilizam procedimentos diferentes para detectar se a bola entrou ou não no gol, uma das maiores polêmicas do futebol. O GoalRef usa emissão de ondas e detecção de campos magnéticos para fazer a confirmação, enquanto o Hawk-Eye faz uso de um sistema de câmeras instaladas ao redor do gramado para estabelecer a posição exata da bola.

A liberação é mais um passo da Fifa para a utilização de tecnologia mais avançadas nas partidas de futebol. No fim deste ano, a entidade aprovou o uso de bolas com chip, também para detectar se houve gol ou não, no Mundial de Clubes, que contará com o Corinthians, em dezembro, no Japão. Será um teste, visando a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014, ambas no Brasil.

Apesar da autorização dos sistemas GoalRef e Hawk-Eye, a tecnologia ainda precisará passar por uma última avaliação em cada estádio em que for instalada. Somente após este teste, o sistema poderá ser considerado um produto "Fifa Quality Pro".