Fifa autoriza Vasco a inscrever colombiano Montoya O imbróglio sobre a regularização da chegada do meia Santiago Montoya ao Vasco está perto de um final, que será feliz para o time carioca. Nesta sexta-feira, o departamento jurídico do clube revelou que recebeu a autorização da Fifa para inscrever o colombiano, mesmo após o encerramento do prazo para clubes brasileiros contratarem jogadores que estavam no exterior.