Fifa avaliará proposta para criação de Mundial de Clubes Feminino

A Fifa deve realizar a primeira edição do Mundial de Clubes Feminino em 2017. Uma força-tarefa da entidade para o futebol feminino estabeleceu a meta nesta terça-feira. Agora, é necessário aprová-la na próxima reunião do Comitê Executivo da Fifa, que está marcada para os dias 19 e 20 de março e contará com a presença da australiana Moya Dodd, que comandou o grupo de trabalho.

A criação de uma competição de elite daria incentivo aos clubes, federações membros e confederações para desenvolver o futebol feminino, afirmou a Fifa em um comunicado. E a entidade se comprometeu a utilizar os lucros da Copa do Mundo para ajudar o desenvolvimento do futebol feminino.

O Mundial de Clubes masculino, tradicionalmente disputado no mês de dezembro, reúne o campeão de cada uma das seis confederações da Fifa, além do vencedor da liga do país anfitrião do torneio. O Real Madrid venceu a última edição, realizada no Marrocos em 2014.