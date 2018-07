Fifa bane participação de investidores em negociações de atletas

Estado, Fifa , conforme adiantou com exclusividade a reportagem do proibirá que jogadores sejam comprados por fundos de investimento e empresas, uma prática recorrente principalmente na Europa e América do Sul. A medida foi anunciada nesta sexta-feira pelo presidente da entidade, Joseph Blatter, em entrevista coletiva realizada após a reunião do Comitê Executivo, em Zurique.

Blatter antecipou a "firme decisão" da entidade e disse que a medida, tomada após estudo realizado por um grupo de trabalho, precisa de um tempo para ser aplicada. "Tomamos uma decisão firme que a participação de terceiros deve ser banida, mas não pode ser banida imediatamente, haverá um período de transição", disse, sendo, em seguida, complementado por Jérôme Valcke, secretário-geral da entidade, que disse que o período deve ficar entre três e quatro anos.

Com a proibição de que empresas e fundos de investimento tenham participação nos direitos econômicos dos jogadores, a Fifa responde demanda do presidente da Uefa, Michel Platini, que em março, coincidindo com o Congresso Ordinário da entidade em Astana, solicitou que Blatter "enfrentasse esse problema de uma vez por todas".